Украинское командование доложило, с каких направлений ждёт «нападения на Киев»

Российские войска могут попытаться захватить Киев через Черниговскую область или Чернобыльскую зону.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

В то же время он добавил, что в ближайшее время не ожидает атаки.

«Мы предполагаем, что противник может прибегнуть к операции, прежде всего, из Республики Беларусь. Это может быть направление с территории Чернобыльской зоны, а также из Черниговской области. Мы готовы к этому, но в настоящее время мы не видим угрозы, что противник будет непосредственно атаковать», – сказал он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в отвод армии РФ из Херсона.

Симферополь, Валентин Карамазов

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