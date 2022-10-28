В Киеве не могут разобраться – есть свет или нет

В компании «Укрэнерго» заявили, что отменили веерные отключения света в Киевской области и Киеве, введенные 27 октября.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится на сайте оператора.

«ДТЭК Киевские региональные электросети вернули свет потребителям в городе Киев и области, к которым применялись экстренные отключения света по распоряжению НЭК Укрэнерго 27 октября. С 00:45 28 октября все дома жителей Киевской области со светом», – уверяют в компании.

Однако там добавили, что ситуация со светом остаётся напряжённой и попросили жителей максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00.

Между тем, в администрации Киева заявляют, что будут продолжаться веерные отключения света, несмотря на то, что в области их отменили.

«28 октября по распоряжению НЭК «Укрэнерго» в Киеве продолжаются экстренные отключения света», – сообщает КГГА.

Симферополь, Валентин Карамазов

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