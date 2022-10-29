МИД Украины отреагировал на приостановку «зерновой сделки» Россией

Страны мира должны потребовать от России возврата к выполнению «зерновой сделки».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее стало известно, что Российская Фдерация больше не гарантирует безопасный проход судов с украинским зерном по Чёрному морю и приостанавливает участие в договоре с ООН и Турцией по его перевозке. Об этом заявили в МИД РФ после террористической атаки беспилотников на бухту Севастополя и на корабли ЧФ РФ.

«Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор, который обеспечивает продовольственную безопасность миллионов людей. Призываю все страны требовать от РФ прекратить игры на голоде и вернуться к выполнению своих обязанностей», – написал Кулеба в соцсети.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»