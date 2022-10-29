Россия приостановила участие в зерновой сделке

Россия приостановила участие в сделке по вывозу украинского зерна из черноморских портов. Причиной стало нападение на российские корабли в бухте Севастополя, заявил МИД России.

Утром 29 октября украинские силы нанесли массированный удар по кораблям Черноморского флота. В атаке участвовали девять воздушных беспилотников и семь морских. По данным Минобороны РФ, в подготовке теракта и украинских военных участвовали британские специалисты.

В российском МИД подчеркнули, что ВСУ действовали под прикрытием гуманитарного коридора, созданного в рамках зерновой сделки.

«В связи с действиями украинских вооружённых сил, направленными в том числе против российских судов, обеспечивающих функционирование указанного гуманитарного коридора, российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «черноморской инициативе», и приостанавливает её реализацию с сегодняшнего дня на неопределённый срок», – говорится в сообщении министерства.

В Российском зерновом союзе указали, что часть «зерновой сделки» касательно России не выполняется. По-прежнему остаются трудности с фрахтом, платежами, страховками.

Москва, Наталья Рязанова

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