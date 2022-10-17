«Ничего хорошего»: названы перспективы продления «зерновой сделки»

Часть «зерновой сделки» по вывозу украинского продовольствия, которая касается России, не выполняется и при этом подрывает конкурентоспособность РФ. Об этом заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский на пресс-конференции в Москве. По его словам, такая договоренность ничего хорошего не принесет.

«Прозвучали с высоких трибун утверждения о том, что она («зерновая сделка») будет продлена. Конечно, российским зерновым поставкам «зерновая сделка» ничего хорошего не сулит», – сказал Злочевский.

По его оценке, реализация «зерновой сделки» довольно сильно понизила мировые цены на продовольствие. «И угроза для ее продления эти цены будет поднимать автоматом. Это чисто психологический фактор, не потому что чего-то где-то там не будет хватать, а просто так работает рынок», – пояснил он.

При этом эксперт полагает, что вторая часть сделки, касающаяся российского продовольствия, не работает. «Для российских зерновых поставок было бы оптимально ссылаться в первую очередь на то, что вторая сторона сделки абсолютно не работает. Не на какие-то там вопросы вывоза, как ссылаются в заявлениях некоторые официальные лица, что вроде как там вывозятся какие-то военные товары под контролем Турции и так далее. Или под прикрытием, кто как это комментирует… Ничего не могу сказать на эту тему. Но де факто вторая сторона сделки не работает точно совершенно, без всяких ссылок на вот эти вопросы безопасности украинских портов», – констатировал Злочевский.

«У нас по-прежнему трудности с фрахтом, платежами, страховками по нашим отгрузкам. В результате – это все сильно подрывает нашу конкурентоспособность. И отсюда вот этот выросший дисконт. Опять выросший с 19 до 30 долларов. Он же ровно с этих фактов и берется. Ну, чего же, если мы заключили эту сделку, вторую-то сторону давайте выполнять… И мне кажется, надо ставить условием основным для продления – это выполнение второй стороны сделки. Если не выполняется, не надо ее продлевать. Зачем мы создаем своими руками преимущества для конкурентов, и сами наносим себе ущерб?» – заключил Злочевский.

Договоренность по экспорту зерна из Украины была достигнута 22 июля. Вторая часть сделки – меморандум о взаимопонимании между Минобороны РФ и ООН о содействии экспорта удобрений и продовольствия рассчитан на 3 года.

В ООН полагают, что сделка будет продлена после 22 ноября. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Москва заблокирует сделку, если выяснится, что взрывчатка для Крымского моста вывозилась из Украины по «зерновому коридору».

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»