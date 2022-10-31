Рискованно и вряд ли реализуемо: Кремль – о планах продолжать «зерновую сделку» без России

В Кремле прокомментировали попытки продолжить «зерновую сделку» без участия России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что без России сделка по вывозу украинского зерна приобретает более рискованный характер и вряд ли реализуема.

«Когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, такая сделка вряд ли реализуема. Она приобретает иной характер, гораздо более рискованный, опасный и негарантированный», – сказал журналистам представитель Кремля.

Песков добавил, что украинская сторона своими действиями своими шла к срыву сделки, «шла к тому, чтобы подорвать атмосферу безопасности и гарантированной безопасности». «Нужно исходить из того, что известные действия Украины привели к тому, что сделка под угрозой», – отметил он.

При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что по линии дипломатической и «иных ведомств» продолжаются контакты с турецкой стороной и ООН.

Ранее сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна продолжит работу в рамках «зерновой сделки», несмотря на приостановку участия в ней России.

Москва приостановила участие в сделке по вывозу украинского зерна из черноморских портов после атаки беспилотников на корабли Черноморского флота. Специалисты становили, что морские БПЛА пришли со стороны украинских портов по гуманитарному коридору. Есть вероятность, что их выпустили с гражданских судов, задействованных в выполнении «зерновой сделки».

Сегодня стало известно, что представители ООН, Турции и Украины согласовали график движения судов из черноморских портов под контролем Киева и обратно. План движения утвердили без участия России, но его довели до российской стороны. Также сообщалось, что Турция и ООН возобновили осмотр судов по «зерновой сделке». Позже агентство Reuters сообщило со ссылкой на представителя ООН, что первому судну с зерном разрешили движение по гуманитарному коридору. До этого Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что из трех черноморских украинских портов сегодня вышло 12 судов с 354,5 тыс. тонн сельхозпродукции в страны Европы, Азии и Африки.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»