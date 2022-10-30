Киев заявил о блокировке 218 зерновых судов

Движение 218 судов, которые участвовали в «зерновой сделке», фактически заблокировано.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает министерство инфраструктуры Украины.

«В связи с тем, что украинская сторона состоянием на 30 октября не имеет разрешения от Совместного координационного центра на прохождение безопасным коридором и проведение инспекций, 218 судов фактически заблокированы на своих текущих позициях», – заявили в украинском ведомстве.

Позже появилось сообщение от координационного центра, что Киев, Анкара и ООН согласовали движение 14 судов в Чёрном море в понедельник в рамках «черноморской инициативы», а Россию поставили в известность.

Напомним, ранее стало известно, что Российская Фдерация больше не гарантирует безопасный проход судов с украинским зерном по Чёрному морю и приостанавливает участие в договоре с ООН и Турцией по его перевозке. Об этом заявили в МИД РФ после террористической атаки беспилотников на бухту Севастополя и на корабли ЧФ РФ.

Между тем, на Украине не верят, что Москва способна перекрыть «зерновой коридор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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