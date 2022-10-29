На Украине не верят, что Москва способна перекрыть «зерновой коридор»

Объявление Россией о приостановке участия в «зерновом коридоре» в ответ на теракты в Севастополе – не означает, что она физически сможет перекрыть поставки украинского зерна за рубеж по Чёрному морю.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким утверждением выступил украинский политик из подконтрольной Киеву Одессы Вячеслав Азаров.

«По поводу заявления РФ о приостановке своего участия в «зерновой сделке». А как они собираются осуществить это на практике? Снова начать военную блокаду украинских портов – это значит не выпускать из них балкеры с зерном. Что, станут открывать огонь по зерновозам? Или российская сторона в СКЦ запретит судам, идущим на Одессу, проходить Босфор? Поэтому данную угрозу легче объявить, чем реализовать. Тем более, что наше Мининфраструктуры уже объявило, что не остановит работу коридора, объясняя это нуждами бедных стран. А любое обострение вокруг мирных грузов под эгидой ООН только на руку Киеву для международной консолидации против Москвы, да еще с привлечением голодной Африки», – приводит слова Азарова «ПолитНавигатор».

Отметим, что России достаточно нанести удары по портовой инфраструктуре Одессы, чтобы остановить отгрузку зерна, не прибегая к сложным манёврам и нападениям на суда в море.

Напомним, ранее стало известно, что Российская Фдерация больше не гарантирует безопасный проход судов с украинским зерном по Чёрному морю и приостанавливает участие в договоре с ООН и Турцией по его перевозке. Об этом заявили в МИД РФ после террористической атаки беспилотников на бухту Севастополя и на корабли ЧФ РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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