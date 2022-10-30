Судам с зерном из Украины запретили покидать порты

Выход судов с продовольствием из портов Украины в связи с приостановкой участия РФ в «зерновой сделке» пока осуществляться не будет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в Минобороны Турции.

В данный момент Анкара ведёт переговоры с Россией о нынешнем статусе «зерновой сделки». Об этом сообщает Bloomberg.

«В воскресенье проходят переговоры с Россией по черноморской «зерновой инициативе, они продолжатся в понедельник», – сообщает издание.

При этом источник Bloomberg в Турции утверждает, что «основания для оптимизма есть».

Напомним, ранее стало известно, что Российская Фдерация больше не гарантирует безопасный проход судов с украинским зерном по Чёрному морю и приостанавливает участие в договоре с ООН и Турцией по его перевозке. Об этом заявили в МИД РФ после террористической атаки беспилотников на бухту Севастополя и на корабли ЧФ РФ.

Между тем, на Украине не верят, что Москва способна перекрыть «зерновой коридор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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