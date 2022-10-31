ООН, Турция и Украина согласовали проход 16 судов по гуманитарному коридору

Представители ООН, Турции и Украины согласовали график движения судов из черноморских портов под контролем Киева и обратно. План движения утвердили без участия России, но его довели до российской стороны, передает Reuters со ссылкой на заявление ООН.

Планируется, что 31 октября 12 судов отправятся в другие страны с грузом зерновых, а четыре проследуют по гуманитарному коридору в порты.

Генсек ООН Антониу Гутерриш отложил зарубежную поездку ради урегулирования зерновой сделки. По данным агентства, фьючерсы на пшеницу в Чикаго подорожали на 5% после объявления России.

В России отметили, что принятые без участия Москвы решения по движению судов с зерном не являются обязательными к исполнению для российской стороны, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Россия приостановила участие в сделке по вывозу украинского зерна из черноморских портов после атаки беспилотников на корабли Черноморского флота. Специалисты становили, что морские БПЛА пришли со стороны украинских портов по гуманитарному коридору. Есть вероятность, что их выпустили с гражданских судов.

Киев заявил, что после решения Москвы 218 судов оказались заблокированы на своих позициях.

Москва, Наталья Рязанова

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