Китай предложил содействие в экспорте украинского зерна

Китайские власти предложили свое содействие в решении вопроса вывоза зерна из Украины. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Мы готовы (...) вносить активный вклад ради обеспечения глобальной продовольственной безопасности», – цитирует ТАСС китайского дипломата.

При этом Лицзянь призвал стороны конфликта на Украине проявлять сдержанность и избегать эскалации. Дипломат не уточнил, какую конкретно помощь Пекин готов оказать в экспорте зерновых.

Как уже сообщал «Новый День», Россия приостановила участие в сделке по вывозу украинского зерна из черноморских портов после атаки на корабли, которые принимали участие в обеспечении охраны зерновых коридоров. Утром 29 октября украинские силы нанесли массированный удар по кораблям Черноморского флота. В атаке участвовали девять воздушных беспилотников и семь морских. По данным Минобороны РФ, в подготовке теракта и украинских военных участвовали британские специалисты.

Пекин, Зоя Осколкова

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