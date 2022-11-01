Володин усомнился в продлении зерновой сделки на прежних условиях

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что зерновую сделку нельзя продлить на прежних условиях. Киев сам перечеркнул все договоренности и показал террористическую сущность своего режима, считает политик.

«Зеленский своими действиями перечеркнул все договорённости, достигнутые при участии Турции и ООН, показав террористическую сущность киевского режима. Зерновой сделки на прежних условиях быть не может», – написал Володин в своем телеграм-канале.

По его мнению, невозможно проводить гражданские суда по гуманитарному коридору, пока его используют для террористических атак.

«Возобновление зерновой сделки невозможно, пока коридор безопасности используется для террористических атак. Россия предоставила украинской стороне возможность вывоза зерна. Использование коридора безопасности для террористических атак против кораблей Черноморского флота недопустимо», – добавил спикер Госдумы.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия не вышла из зерновой сделки, а приостановила свое участие. Решение принято после атаки кораблей Черноморского флота морскими беспилотниками, прошедшими по гуманитарному коридору.

«Украина должна гарантировать, что угроз для гражданских судов и для судов обеспечения России создаваться не будет», – заявил глава государства.

Москва, Наталья Рязанова

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