Минобороны РФ: Движение судов по «коридору безопасности» на Черном море приостановлено

Министерств обороны России в понедельник, 31 октября, выпустило заявление, в котором говорится, что движение судов по «коридору безопасности» в Черном море приостанавливается из-за использования его киевским режимом в военных целях.

В заявлении российского оборонного ведомства говорится: «До прояснения ситуации вокруг совершенной Украиной 29 октября с.г. террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в г. Севастополь, движение по коридору безопасности, определенному «Черноморской инициативой», приостановлено».

«Российская Федерация как основной участник указанных соглашений не выходит из них, а приостанавливает их действие», – подчеркнули в минобороны России.

В министерстве также добавили, что «в связи с этим, движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации. В складывающихся условиях, не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта на указанном направлении до принятия украинской стороной дополнительных обязательств не использовать данный маршрут в военных целях», – заявили в минобороны России.

«С учетом того, что подписание соглашение – Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины («Черноморская инициатива») и его реализация осуществлялись при посредничестве Генерального секретаря ООН А.Гутерриша, довели до него и Совета Безопасности ООН нашу позицию.

Рассчитываем на содействие международной организации в получении гарантий со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против Российской Федерации», – говорится в заявлении министерства обороны РФ

Москва, Иван Бабурин

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