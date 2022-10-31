Госдеп считает, что атака на боевые корабли не может служить основанием для выхода из «зерновой сделки»

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге в понедельник, 31 октября, заявил, что атака на корабли Черноморского флота не может служить основанием для приостановки участия России в зерновой сделке, – сообщает ТАСС.

Комментируя решение России о приостановке своего участия в «зерновой сделке» Прайс сказал: «С нашей точки зрения и с точки зрения стран всего мира, это (атака на корабли – прим. ТАСС) не может быть оправданием. Какие бы аргументы ни приводила Россия, она не учитывают, что приостановка участия в сделке заблокирует, затруднит доставку зерна в страны мира, которые в нем отчаянно нуждаются».

«Это не вопрос отношений между Россией и Украиной. Это настоятельное требование со стороны большей части мира, все развивающиеся страны мира нуждаются в этом зерне. Любые помехи реализации данной инициативы вызывают скачки цен на продукты питания, уменьшают доверие страховщиков и коммерческих перевозчиков, а также создают новые трудности для стран с низким уровнем доходов, которые уже страдают от тяжелого гуманитарного кризиса и продовольственной нестабильности в мире», – заявил пресс-секретарь Госдепа.

Кроме того, Нед Прайс подчеркнул, что «администрация США готова поддержать все усилия генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, направленные на сохранение и продление сделки по экспорту зерна по Черному морю».

Вашингтон, Иван Бабурин

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