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NewDayNews.ru

Вторник, 1 ноября 2022, 14:43 мск

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Украина возобновила морские поставки в рамках зерновой сделки

Украина возобновила поставки в рамках зерновой сделки.

Как уже сообщал «Новый День», Россия приостановила участие в сделке по вывозу украинского зерна из черноморских портов после атаки беспилотников на корабли Черноморского флота, принимали участие в обеспечении охраны зерновых коридоров.

Специалисты установили, что морские БПЛА пришли со стороны украинских портов по гуманитарному коридору. Есть вероятность, что их выпустили с гражданских судов.
Накануне представители ООН, Турции и Украины согласовали график движения судов из черноморских портов под контролем Киева и обратно.

Вечером 31 октября Минобороны сообщило, что приостанавливает движение по зерновому коридору до выяснения ситуации.

Однако сегодня из порта Одессы вышли 3 корабля с зерном и двинулись вдоль побережья Румынии.

«Российская сторона была уведомлена об этом», – заявили в координационном центре.

Киев, Платон Ефимчук

© 2022, РИА «Новый День»

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