В ООН испугались приостановки Россией «зерновой сделки» по Украине

Черноморская зерновая инициатива должна как можно скорее возобновиться.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Вместе с тем, он хоть и призывал к продлению «зерновой сделки», но не стал обвинять только Россию в её приостановке, а потребовал, в том числе, устранить препятствия со стороны Запада и для российского экспорта.

«Все стороны должны приложить максимальные усилия для возобновления черноморской зерновой инициативы и полной реализации двух соглашений, в том числе – к скорейшему устранению сохраняющихся преград на пути экспорта российского зерна и удобрений», – сказал Дюжаррик.

Ранее стало известно, что Российская Фдерация больше не гарантирует безопасный проход судов с украинским зерном по Чёрному морю и приостанавливает участие в договоре с ООН и Турцией по его перевозке. Об этом заявили в МИД РФ после террористической атаки беспилотников на бухту Севастополя и на корабли ЧФ РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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