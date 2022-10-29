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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Воскресенье, 30 октября 2022, 00:29 мск

Новости Крым

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В украинской столице спешно строят оборонительные рубежи

В Киеве в срочном порядке усовершенствуют систему оборонительных рубежей и ПВО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

При этом он умолчал о деталях и масштабе работ.

«Чтобы не корректировать действия врага, о цифрах говорить не буду. Скажу лишь, что сейчас с моей стороны проводится работа по обеспечению частей и подразделений, задействованных в обороне города», – сказал он.

По словам Попко, сейчас в Киеве, в частности обустраиваются разного рода заграждения, в том числе и минно-взрывные, создана «система огневого поражения».

Ранее украинское командование доложило, с каких направлений ждёт «нападения на Киев».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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