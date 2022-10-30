Лиз Трасс в последние дни премьерства впала в психоз из-за Путина – СМИ

По спине Лиз Трасс «постоянно бегали мурашки» в последние дни пребывания в должности, когда советники убедили её, что Путин может применить тактическое ядерное оружие на Украине после взрыва на Крымском мосту.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», так описывает состояние экс-премьера Британии накануне отставки издание Mail on Sunday.

Главу правительства, по данным источника газеты, предупредили, что Россия якобы может использовать ядерное оружие в воздухе над Чёрным морем, «чтобы показать Западу, на что Москва способна». После этого Трасс полностью зациклилась на прогнозе погоды и розе ветров, опасаясь, что в случае применения ядерного оружия радиация может достигнуть берегов Королевства.

«Лиз была совершенно одержима преобладающим ветром, круглосуточно наблюдая за прогнозами, чтобы увидеть, нужно ли ей запускать план «Защитись и выживи», – приводит газета слова источника.

«Защитись и выживи» – это общественная информационная кампания по гражданской обороне, проводившаяся в период с 1974 по 1980 год, в ходе которой населению давали советы о том, как защитить себя во время ядерной атаки.

Напомним, накануне Daily Mail сообщила, что Лиз Трасс вступала в должность премьера со взломанным «шпионами РФ» телефоном.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»