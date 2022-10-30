Базу в Севастополе атаковали с торговых судов, следовавших «зерновым коридором» – МО РФ

Морские беспилотники, которые атаковали Черноморский флот в Севастополе, были погружены на корабли в Одессе, а «в дальнейшем они перемещались по зоне безопасности «зернового коридора», после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Отмечается, что информацию удалось получить после того, как подняли на поверхность обломки одного из беспилотников и восстановили данные из памяти навигационного приёмника.

«Это может свидетельствовать о предварительном запуске данного аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины», – добавили в МО РФ.

Напомним, ранее в российском военном ведомстве сообщили, что подготовка атаки на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» проводилась под руководством британских специалистов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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