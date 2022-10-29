Минобороны РФ: атака на «Северные потоки» подготовлена британцами

Подготовка атаки на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» проводилась под руководством британских специалистов, сообщает Минобороны РФ.

Утром 28 октября воздушные и надводные беспилотники атаковали корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте. Во время расследования этого случая специалисты МО РФ нашли связь с диверсией на газопроводах в Балтийском море. По данным министерства, британские специалисты прибыли в Очаков для планирования теракта и подготовки военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций.

«По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», – говорится в заявлении российского министерства.

Напомним, 26 сентября резко упало давление на двух ветках «Северного потока» и одной ветке «Северного потока-2». Весь газ вытек из поврежденных трубопроводов, давление сохранилось только в одной ветке «Северного потока-2».

Дания, Швеция и Германия ведут отдельные расследования инцидента. Немецкие следователи сосредоточились на версии подрыва якобы при участии России. Они пришли к выводу о диверсии, но не смогли установить причастных лиц.

Следователи Швеции также указали на диверсию, но заявили о необходимости дополнительного расследования. Специалисты вместе с военными проведут новое обследование дна рядом с местом ЧП.

Москва, Наталья Рязанова

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