Шведский прокурор объявил о новом осмотре места ЧП на «Северных потоках»

Швеция решила провести дополнительное расследование происшествия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Прокуратура попросила помощи у военных, чтобы повторно обследовать дно.

«Я принял решение вместе со Службой государственной безопасности провести ряд дополнительных расследований на месте преступления. Вооруженные силы по запросу решили оказать помощь в расследовании», – заявил главный прокурор по делу Матс Юнгквист.

Прокурор не уточнил, что именно будут делать военные. Ранее на неделе представитель военного ведомства признал, что они проводят независимое исследование дна в месте ЧП с помощью тральщиков. Военные подчеркнули, что их действия никак не связаны с просьбой прокуратуры о помощи, передает Reuters.

Юнгквист добавил, что расследование пройдет в сотрудничестве с властями других стран. Хотя Германия, Швеция и Дания признали, что ведут самостоятельные расследования относительно инцидента на «Северных потоках». Все три страны поочередно вышли из совместного расследования под предлогом защиты конфиденциальных данных.

26 сентября упало давление на обеих нитках «Северного потока» и одной нитке «Северного потока-2», созданных для транспортировки российского газа в Европу.

Служба безопасности Швеции после предварительного расследования заявила, что повреждения причинены взрывами и стали результатом диверсии. Немецкие следователи согласились с этими выводами, но не смогли установить лиц, причастных к ЧП.

Стокгольм, Наталья Рязанова

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