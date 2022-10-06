Швеция заявила о диверсии на «Северных потоках» по итогам расследования

Служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек на «Северных потоках» и заявила о диверсии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Расследование, проведенное службой безопасности на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», в настоящее время завершено <…> Расследование усилило подозрения в серьезной диверсии», – говорится в заявлении.

Отмечается, что осмотр проводился при поддержке береговой охраны США, армии и полиции. Следователи установили, что рядом с газовой системой произошли взрывы, которые нанесли значительный ущерб трубопроводам. Сообщается, что с места преступления также были изъяты улики.

26 сентября сразу на двух российских газопроводах были обнаружены две утечки газа на «Северном потоке-1» и одна на «Северном потоке – 2» в районе датского острова Борнхольм. Оператор газопровода – компания Nord Stream AG заявила, что повреждения носят беспрецедентный характер. Там отметили, что сроки возобновления работы трубопровода оценить невозможно. ФСБ России по материалам Генеральной прокуратуры РФ возбудила уголовное дело об акте международного терроризма в связи со взрывами на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».

Стокгольм, Зоя Осколкова

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