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Вторник, 4 октября 2022, 15:00 мск

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Британский фрегат выдвинулся в Северное море для охраны трубопроводов

Великобритания направила в Северное море фрегат для защиты европейской энергетической инфраструктуры после ЧП на газопроводной системе «Северный поток». Об этом сообщает министерство обороны королевства.

«Фрегат Королевского флота находится в Северном море и работает с норвежским флотом, чтобы обезопасить тех, кто работает вблизи газопроводов», – говорится в сообщении ведомства в твиттере.

Утечка на «Северных потоках» произошла 26 сентября. Повреждения оказались настолько критическими, что трубопроводы в настоящее время непригодны для использования. Причины выясняются. Ряд стран допустили диверсию.

Ранее власти Дании обращались к НАТО для защиты критически важной инфраструктуры, а премьер-министр Норвегии, заявил, что вокруг нефтяных и газовых вышек будут развернуты вооруженные подразделения для их защиты.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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