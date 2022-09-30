«Основным выгодополучателем являются США»: глава СВР сообщил о «западном следе» в подрыве «Северных потоков»

Россия располагает материалами, которые указывают на западный след в теракте на газопроводах «Северный поток». Об этом сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«У нас уже есть некоторые материалы, которые указывают на западный след в организации и осуществлении этого теракта. По-моему, Запад делает все, чтобы скрыть истинных исполнителей и организаторов этого международного террористического акта», – цитирует Нарышкина ТАСС.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев со своей стороны заявил, что повреждение газопроводов выгодно прежде всего США, в том числе, с экономической точки зрения. «Буквально с первых минут после сообщений о взрывах на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» Запад развернул активную кампанию по поиску виновных. Однако, очевидно, что основным выгодополучателем, прежде всего экономическим, являются США», – подчеркнул Патрушев, обратив внимание, что подобная ситуация с подрывом подводного трубопровода уже имела место в октябре 1983 года в порту Пуэрто-Сандино в Никарагуа.

Ранее сообщалось, что после взрывов на газопроводах «Северный поток» Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 361 УК РФ «Акт международного терроризма».

Москва, Мария Соколова

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