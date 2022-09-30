российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 30 сентября 2022, 13:30 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

«Основным выгодополучателем являются США»: глава СВР сообщил о «западном следе» в подрыве «Северных потоков»

Россия располагает материалами, которые указывают на западный след в теракте на газопроводах «Северный поток». Об этом сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«У нас уже есть некоторые материалы, которые указывают на западный след в организации и осуществлении этого теракта. По-моему, Запад делает все, чтобы скрыть истинных исполнителей и организаторов этого международного террористического акта», – цитирует Нарышкина ТАСС.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев со своей стороны заявил, что повреждение газопроводов выгодно прежде всего США, в том числе, с экономической точки зрения. «Буквально с первых минут после сообщений о взрывах на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» Запад развернул активную кампанию по поиску виновных. Однако, очевидно, что основным выгодополучателем, прежде всего экономическим, являются США», – подчеркнул Патрушев, обратив внимание, что подобная ситуация с подрывом подводного трубопровода уже имела место в октябре 1983 года в порту Пуэрто-Сандино в Никарагуа.

Ранее сообщалось, что после взрывов на газопроводах «Северный поток» Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 361 УК РФ «Акт международного терроризма».

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

США готовы признать суверенитет тихоокеанских островов Кука и Ниуэ / Посольство РФ предупредило США о решимости защищать российский суверенитет / Во Флориде 17 человек стали жертвами урагана «Иен» / США фактически стали стороной украинского конфликта – Захарова / В США более двух миллионов человек остались без света из-за урагана / США получили удар от государств Тихого океана в виде отказа от сотрудничества / В США заключенная подала иск на тюрьму, где ей пришлось рожать на голом полу камеры / Ураган «Иэн» усилился до максимальной категории

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Европа, США,