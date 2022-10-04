Экс-сенатор США назвал мотивы подрыва «Северных потоков»

Потеря шанса возобновить прокачку газа в Европу могла стать основным мотивом для подрыва трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Прежде других этот мотив мог быть у США, считает бывший американский сенатор Ричард Блэк.

Бывший политик отметил, что как судья всегда ищет мотивы деяний и способы для их осуществления. «Немногие страны способны» устроить взрыв на глубине. И не всем выгодна потеря возможности получать трубопроводный российский газ для Европы.

«Думаю, что подорвать трубопровод было потрясающе удобно, чтобы никто не мог потребовать включить газ обратно просто потому, что это стало невозможно. И у кого есть мотив к этому? Боюсь, что больше, чем у кого-либо, мотив для этого есть у ЦРУ и Госдепа США», – сказал Блэк в беседе с РИА Новости.

Экс-сенатор добавил, что с учетом энергетических проблем зимой многие страны поймут, насколько ближе им свои проблемы, чем помощь Украины.

«Думаю, шансы на мирные переговоры могут появиться, когда люди начнут осознавать, что надо прекратить отправлять деньги на оружие по всему миру, пора начать думать о происходящем дома», – сказал он.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что повреждение газопроводов выгодно прежде всего США, в том числе, с экономической точки зрения.

Утечка на «Северных потоках» случилась 26 сентября. В Швеции заявили, что трубы повреждены взрывами. Ряд стран допустили иностранную диверсию.

Москва, Наталья Рязанова

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