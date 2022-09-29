Береговая охрана Швеции: на «Северных потоках» найдена четвертая утечка газа

После взрывов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» обнаружена четвертая утечка газа. Об этом сообщает издание Svenska Dagbladet со ссылкой на береговую охрану Швеции. Ранее шведские и датские власти сообщили о трех утечках из системы «Северный поток».

По данным береговой охраны, в Балтийском море зафиксированы четыре утечки из поврежденных газопроводов «Северный поток» – в датской и шведской экономических зонах. «Две из них находятся в шведской экономической зоне», – сообщила представитель береговой охраны Дженни Ларссон. Отмечается, что две утечки газа в шведской экономической зоне находятся на близком расстоянии друг от друга. На данный момент слишком опасно расследовать утечки «более тщательно», говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что к расследованию аварии на газопроводах «Северный поток» приступила служба безопасности Швеции. В ведомстве назвали причиной инцидента «грубую диверсию» и допустили, что за ним могут стоять «иностранные силы».

В понедельник, 26 сентября, сразу на двух российских газопроводах были обнаружены две утечки газа на «Северном потоке-1» и одна на «Северном потоке – 2» в районе датского острова Борнхольм. Оператор газопровода – компания Nord Stream AG заявила, что повреждения носят беспрецедентный характер. Там отметили, что сроки возобновления работы трубопровода оценить невозможно.

Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что причинами утечек газа на газопроводах стали взрывы. Накануне ФСБ России по материалам Генеральной прокуратуры РФ возбудила уголовное дело об акте международного терроризма в связи со взрывами на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».

Стокгольм, Наталья Петрова

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