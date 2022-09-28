ФСБ РФ возбудила дела об акте международного терроризма на «Северных потоках»

Генеральная прокуратура России в среду, 28 сентября, сообщила, что следователи ФСБ России по материалам Генеральной прокуратуры РФ возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи со взрывами на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», – сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В сообщении ведомства говорится: «В связи с наличием признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361 УК РФ «Акт международного терроризма», по направленным Генеральной прокуратурой РФ материалам следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело. Начато предварительное следствие».

«По данным Генпрокуратуры России, не позднее 26 сентября в районе острова Борнхольм совершены умышленные действия по повреждению газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», проложенных по дну Балтийского моря. По этим газопроводам поставлялся природный газ в страны Европейского союза, как для промышленного использования, так и для отопления жилых помещений. В результате данных действий Российской Федерации причинен существенный экономический ущерб», – сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Москва, Иван Бабурин

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