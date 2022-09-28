Накануне теракта на «Северных потоках» в Балтийском море над газопроводами летал вертолет ВМС США

Военные вертолеты США в течение сентября регулярно часами летали у острова Борнхольм над акваторией, где пролегают газопроводы «Северный поток» в районе произошедших позднее утечек газа, – сообщает в среду, 28 сентября, РИА Новости со ссылкой на данные ресурса Flightradar24.

Агентство сообщает, что вертолеты ВМС США выполняли полеты над ветками российских газопроводов 10 сентября и 19 сентября. Кроме того, в ночь с 22 на 23 и с 25 на 26 сентября военные летчики США на вертолетах Sikorsky MH-60R Seahawk продолжительное время находились в воздухе рядом с районом будущей утечки газа.

В начале сентября вертолет ВМС США Sikorsky MH-60R Seahawk барражировал над местом залегания трубопроводов в Балтийском море у Борнхольма три дня подряд – 1, 2 и 3 сентября. На Flightradar24 он показан как неопознанное воздушное судно, даже без иконки вертолета, однако 24-битный код ИКАО, указанный в описании, позволяет однозначно установить модель – Sikorsky MH-60R Seahawk, – а также его принадлежность к американским ВВС. Данный код проверяется через открытые ресурсы, собирающие данные о военных летательных аппаратах. Причем американский вертолет, судя по траекториям на Flightradar24, вылетал в район барражирования над «Северными потоками» из польского портового города Гданьск, – пишет РИА Новости со ссылкой на Flightradar24.

Сообщается также, что 2 сентября практически параллельно с американскими в районе острова Борнхольм летал военный вертолет NH90 военно-морских сил Голландии, вероятно, наблюдавший за деятельностью американцев.

Напомним, что в понедельник, 26 сентября, сразу на двух российских газопроводах были обнаружены две утечки газа на «Северном потоке-1» и одна на «Северном потоке – 2» в районе острова Борнхольм.

Ранее сегодня, ФСБ России по материалам Генеральной прокуратуры РФ возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи со взрывами на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»