В Швеции не исключили иностранного фактора в «диверсии» на «Северных потоках»

Служба безопасности Швеции в среду, 28 сентября, заявила, что начала расследование аварии на газопроводах «Северный поток», – сообщают СМИ.

На сайте службы безопасности Швеции говорится: «Служба безопасности Швеции переняла уголовное расследование событий, связанных с «Северными потоками», от шведской полиции. Преступление, которое в настоящее время расследуется, является грубой диверсией. Расследование ведет служба безопасности Швеции, поскольку речь может идти о серьезном преступлении, которое, по крайней мере в какой-то степени, затрагивает интересы Швеции, и нельзя исключать, что за делом стоят иностранные силы».

В свою очередь, глава полиции Копенгагена заявил, что полиция Дании также начала расследование причин утечек газа в Балтийском море из газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток – 2», – сообщило агентство Reuters.

Стокгольм, Иван Бабурин

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