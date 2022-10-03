Медведев сравнил теракт на «Северных потоках» с атакой США на нефтяные объекты Никарагуа

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в понедельник, 3 октября, сообщил, что после разговора с президентом Никарагуа вспомнил об атаках США на нефтяные объекты этой Центральноамериканской страны и сравнил ситуацию с терактом на «Северных потоках».

В своем Telegram-канале Медведев написал: «Сегодня беседовал по ВКС с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой. Разговор касался политического взаимодействия наших стран и межпартийного сотрудничества. Но вот что вспомнилось…

Почти 39 лет назад, 11 октября 1983 года, США совершили налёт на нефтехранилище в порту Никарагуа Коринто, где подорвали 5 нефтехранилищ, в которых хранилась бо́льшая часть нефтяных резервов страны. Спустя три дня, 14 октября, в порту Пуэрто-Сандино был подорван подводный трубопровод. А в январе – марте 1984 года воды трёх никарагуанских портов, Коринто, Эль Блафф и Пуэрто-Сандино, были заминированы силами США».

«Ничего не напоминает?», – задал риторический вопрос замглавы Совбеза России.

Москва, Иван Бабурин

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