Немецкие следователи не смогли установить причастных к ЧП на «Северных потоках»

Немецкие следователи склоняются к тому, что авария на газопроводах системы «Северный поток» была следствием диверсии. При этом установить причастных пока не удалось. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным источников газеты, следователи ФРГ не смогли окончательно связать предполагаемый саботаж с каким-либо действующим лицом. Однако, как говорят некоторые немецкие официальные лица, они работают, исходя из предположения, что за взрывами стояла Россия.

Напомним, обе ветки газопровода «Северный поток» и одна ветка «Северного потока-2» были повреждены взрывами в конце сентября. Немецкие СМИ сообщили, что причиной инцидентов на газопроводах могла стать диверсия. В Кремле заявили, что нельзя исключать ни одну из версий случившегося.

Позже стало известно, что Швеция завершила предварительное расследование аварии на «Северных потоках» и не намерена делиться результатами с РФ. Таким же образом поступили в Дании. Россия выразила недоумение от действий этих стран вокруг инцидентов, в МИД вызвали дипломатов для предоставления разъяснений.

Более того, Швеция, Дания и ФРГ не смогли договориться о совместной работе по поиску причин ЧП. Каждая страна так волновалась об утечке данных, что решила вести отдельное расследование. Первой из совместного расследования вышла Швеция, после нее – Дания. Германии мало что оставалось, как объявить о самостоятельной работе.

Берлин, Зоя Осколкова

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