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Пятница, 14 октября 2022, 15:21 мск

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Немецкая полиция завершила следственные действия на месте ЧП на «Северных потоках»

Фото: Bloomberg

Полиция Германии завершила следственные мероприятия на месте ЧП на газопроводе «Северный поток». Об этом заявила представитель МВД ФРГ Соня Кок.

По ее словам, все собранные материалы будут изучены специалистами. «Результаты будут переданы следственной группе [Германии, Дании и Швеции] и приобщены к расследованию Генпрокуратуры [ФРГ]», – добавила Кок.

Напомним, обе ветки газопровода «Северный поток» и одна ветка «Северного потока-2» повреждены взрывами. Немецкие СМИ сообщили, что причиной инцидентов на газопроводах могла стать диверсия. В Кремле заявили, что нельзя исключать ни одну из версий случившегося.

На днях стало известно, что Швеция завершила предварительное расследование аварии на «Северных потоках» и не намерена делиться результатами с РФ. Таким же образом поступили в Дании. Россия выразила недоумение от действий этих стран вокруг инцидентов, в МИД вызвали дипломатов для предоставления разъяснений.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Германия

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