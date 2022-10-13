МИД РФ вызвал дипломатов Дании, Швеции и ФРГ из-за молчания по «Северным потокам»

Министерство иностранных дел РФ вызвало глав дипмиссий Дании, Швеции и ФРГ по вопросу расследования утечек из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Россия выразила недоумение от действий этих стран вокруг инцидентов.

5 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил Берлину, Копенгагену и Стокгольму, что Россия готова направить специалистов компетентных ведомств и ПАО «Газпром» для помощи в расследовании.

«Высказано недоумение отсутствием официальной реакции на направленное обращение. При этом появляется информация об участии других стран, в том числе США, в расследовании», – говорится в сообщении российского МИД.

В министерстве до иностранных дипломатов донесли, что Москва не признает «псевдо­результаты» расследования, если в нем не будут участвовать российские специалисты. А отказ допустить россиян к процедуре установления причин утечки будет воспринят как свидетельство, что «упомянутым странам есть что скрывать либо они покрывают исполнителей этих террористических актов».

Швеция заявила, что не намерена допускать Россию к расследованию инцидентов с «Северными потоками» или делиться итоговыми выводами. Шведский премьер-министр Магдалена Андерссон подчеркнула, что ЧП произошло в международных водах, хотя и в исключительной экономической зоне Швеции.

26-27 сентября давление в трех ветках из четырех на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» упало. Дания сообщила о визуальном подтверждении утечки газа. Ряд стран предположил диверсию, сейсмологи подтвердили, что произошли взрывы.

Москва, Наталья Рязанова

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