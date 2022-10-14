ФРГ, Швеция и Дания вышли из совместного расследования ЧП на «Северных потоках»

Швеция, Дания и ФРГ не смогли договориться о совместной работе по поиску причин ЧП на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Каждая страна так волновалась об утечке данных, что решила вести отдельное расследование.

Первой из совместного расследования вышла Швеция, после нее – Дания. Германии мало что оставалось, как объявить о самостоятельной работе.

Эксперты по взрывчатке вместе с водолазами выезжали к месту утечек, но не захватили глубоководное снаряжение. Поэтому к трубам вместо них погрузился беспилотник. Судя по данным с его камеры, в обоих трубопроводах по два повреждения, но одна нитка «Северного потока-2» осталась цела.

Генпрокуратура ФРГ отвечает за расследование с немецкой стороны. Следствие ведется по делу о применении взрывчатки и «антиконституционной диверсии», передает телеканал ARD со ссылкой на источники в немецких правительственных кругах.

Швеция отказалась делиться с Россией деталями расследования диверсии на газопроводах «Северный поток», сославшись на конфиденциальность данных. Но Москва узнала, что к расследованию причастны США и выразила недоумение молчанием Швеции, Дании и ФРГ на предложение подключить специалистов «Газпрома» и российских компетентных ведомств. Россиия предупредила, что не примет результаты расследования, проведенного без участия российских специалистов.

26-27 сентября давление в трех ветках из четырех на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» упало. Дания сообщила о визуальном подтверждении утечки газа. Ряд стран предположил диверсию, сейсмологи подтвердили, что произошли взрывы.

Берлин, Наталья Рязанова

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