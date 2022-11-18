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Воскресенье, 20 ноября 2022, 11:17 мск

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Прокуратура Швеции назвала диверсию причиной взрыва на «Северных потоках»

Фото: Reuters

Прокуратура Швеции подтвердила, что взрывы на «Северных потоках» произошли по причине диверсии. Это подтверждают найденные рядом с трубопроводом остатки взрывчатого вещества.

Расследование произошедшего на «Северных потоках» в Швеции ведет прокурор Матс Люнгквист. По его словам, анализ найденных на «месте преступления» в Балтийском море инородных предметов подтвердил наличие взрывчатых веществ.

«Тщательно задокументированы значительные повреждения газопроводов в результате взрывов, – говорится в пресс-релизе шведской прокуратуры. – Это расследование показывает, что трубопроводы подверглись грубой диверсии».

26-27 сентября давление в трех ветках из четырех на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» упало. Сейсмологи подтвердили, что произошли взрывы. В результате Швеция, Дания и ФРГ не смогли договориться о совместной работе по поиску причин ЧП на газопроводах. Каждая страна так волновалась об утечке данных, что решила вести отдельное расследование.

Стокгольм, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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