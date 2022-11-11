СМИ: Незадолго до теракта рядом с «Северными потоками» курсировали два судна

Аналитическая фирма SpaceKnow в пятницу, 11 ноября, заявила, что зафиксировала два неизвестных судна с выключенными датчиками локации недалеко от газопроводов «Северный поток 1-2» в незадолго до теракта, – сообщает американское издание Wired.

Согласно информации аналитиков SpaceKnow, зафиксированные ими суда «были в длину от 95 до 130 метров. Они проходили в нескольких километрах от мест утечек метана на трубопроводах».

В компании сообщили, что обнаружили неизвестные суда в районе «Северных потоков, просматривая архивные спутниковые снимки района за 90 дней.

«Специалисты анализировали изображения с нескольких спутниковых систем, включая платные и бесплатные сервисы, а также использовала машинное обучение для обнаружения объектов на кадра, что позволяет следить за любыми изменениями ландшафта. SpaceKnow передала полученные ею данные официальным лицам в НАТО», – пишет издание Wired.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску сказала, что не комментирует «использованные источники», но заявила, что «НАТО считает инцидент преднамеренным и безответственным актом саботажа, именно поэтому альянс усилил свое присутствие в Балтийском и Северном морях».

При этом, пишет Wired, другой представитель НАТО, пожелавший остаться анонимным, подтвердил, что альянс получил данные SpaceKnow, и сказал, что «спутниковые снимки могут оказаться полезными для расследований».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»