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NewDayNews.ru

Четверг, 15 декабря 2022, 11:01 мск

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Канада вновь применила санкции к поставкам турбин для российского газопровода

Фото: Reuters

Канадские власти восстановили ограничения в отношении турбин для российских экспортных трубопроводов «Северный поток». Об этом говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел и природных ресурсов страны.

Турбины находились на ремонте на канадском заводе немецкой компании Siemens Energy. Германия попросила вывести оборудование из-под ограничений, чтобы возобновить поставки газа из России.

«С учетом того, что [президент РФ Владимир] Путин был вынужден продемонстрировать, что в его намерения никогда не входило восстанавливать полноценную работу «Северного потока 1», а сам трубопровод был выведен из строя, правительство Канады решило отменить ограниченное во времени освобождение от санкций, которое позволяло вернуть в Германию турбины, ремонтировавшиеся на заводе Siemens в Монреале», – говорится в документе.

При этом уточняется, что решение было принято после консультаций с украинскими, германскими и другими европейскими союзниками.

После начала СВО на Украине экспорт российского газа в Европу по «Северному потоку» снизился и сошел на нет. Затем три из четырех ниток газопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток 2» были полностью выведены из строя. Выводы нескольких комиссий говорят о том, что это была диверсия, однако официальных обвинения в чей-либо адрес озвучено так и не было. В свою очередь Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Оттава, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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