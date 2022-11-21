Польский суд отменил штрафы для Газпрома за строительство «Северного потока-2»

Польский суд отменил решение польского Управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK), наложившего штрафы в 2020 году на участвующие в строительстве «Северного потока – 2» – российский «Газпром» и его европейских партнеров, – сообщают СМИ со ссылкой на заявления регулятора.

В заявлении, опубликованном на сайте UOKiK, говорится: «Разбирательство по делу о наложении штрафа на «Газпром» и пять компаний (Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall) за создание компании, ответственной за строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», без необходимого согласия председателя UOKiK было начато в мае 2018 года. Два года спустя были наложены финансовые штрафы на сумму более 29 млрд. злотых ($6,3 млрд. по курсу) для «Газпрома» и более 234 млн. злотых (около $53 млн. по курсу) для других организаций, участвующих в проекте. Предприниматели обжаловали это решение. 21 ноября 2022 года Суд по защите конкуренции и прав потребителей отменил вынесенное решение».

Комментируя решение суда, глава UOKiK Томаш Хрустный заявил, что его ведомство намерено оспорить решение суда в Апелляционном суде Варшавы.

«Нас удивило решение Суда по защите конкуренции и прав потребителей. Суд постановил, что, независимо от собранных доказательств и представленного воздействия на конкуренцию, важно оценить, было ли официально учреждено совместное предприятие. В представленном в устной форме мнении суда сказано, что субъекты, участвующие в создании «Северного потока – 2», не создавали новое совместное предприятие и оценка причиненных последствий для экономики не входит в компетенцию регулятора, равно как и то, пытались ли они обойти закон», – заявил Хрустный.

Варшава, Иван Бабурин

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