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Среда, 2 ноября 2022, 17:52 мск

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Специалисты констатировали полное разрушение 250 метров первой нитки «Северного потока – 1»

Фото: Reuters

Специалисты компании Nord Stream AG, обследовавшие состояние первой нитки газопровода «Северный поток – 1» в исключительной экономической зоне Швеции, выявили масштабные разрушения трубы и разброс обломков на большой площади. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

«По предварительным результатам осмотра места повреждения на морском дне обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от 3 до 5 метров на расстоянии около 248 м друг от друга. Участок трубы между кратерами полностью разрушен, радиус разброса фрагментов трубы составляет не менее 250 м. Специалисты продолжают анализировать полученные в ходе обследования данные», – говорится в сообщении.

В компании добавили, что первоначальный сбор данных на первой нитке газопровода завершен.

27 октября зафрахтованное Nord Stream AG специально оборудованное судно прибыло к предполагаемому месту повреждения газопровода в исключительной экономической зоне Швеции.

Компания продолжает ожидать разрешения властей Дании на проведение работ по оценке повреждений участка газопровода в исключительной экономической зоне этой страны.

Как сообщалось, диверсия на обеих нитках «Северного потока – 1» и одной – «Северного потока – 2» произошла 26 сентября текущего года.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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