Утечка газа из «Северных потоков» повысит температуру на Земле

Утечка метана из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» станет причиной повышения температуры на Земле. Однако в развитии темпов глобального потепления это роли не сыграет. К такому выводу пришли специалисты из Института физики атмосферы Академии наук Китая.

Первоначально объем утечки газа из «Северных потоков» оценивался в 0,5 млн тонн метана. «При использовании нескольких методов и наборов данных исследование показало относительно точную величину утечки метана в 0,22 плюс-минус 0,03 млн тонн, что было ниже первоначальной оценки сразу после произошедшего», – говорится в статье китайских ученых, опубликованных в журнале Nature.

Такой объем не окажет значительного влияния на климат в целом. Хотя это и был самый большой единовременный техногенный выброс метана в истории человечества, он эквивалентен выбросам метана в нефте- и газодобыче за один день.

При рассмотрении временного горизонта в 20 лет воздействие этой утечки эквивалентно влиянию 20,6 млн тонн углекислого газа. Это повысило бы концентрацию СО2 в атмосфере всего на 0,0026 промилле, соответственно, глобальная температура повысилась бы на 0,000018 градуса по Цельсию. Такая величина не может быть хоть как-то воспринята экосистемами или человеческим обществом.

Однако людям стоит избегать подобных инцидентов, если они хотят достичь целей Парижского соглашения по климату и удержать потепление на отметке в 1,5 Цельсия. Так как антропогенные выбросы метана остаются вторым по значимости движущим фактором в изменении климата.

Пекин, Зоя Осколкова

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