«Лицемерие правит везде»: все знают, кто устроил диверсию на «Северном потоке»

Западные лидеры знают, кто устроил диверсию на «Северном потоке», но лицемерно молчат. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Если завтра устроят саботаж и прервут поставки газа, будут делать вид, что не знают, кто его устроил. Хотя нет политика в мире, который не знает, кто устроил саботаж на Балтике, но все делаем вид и молчим, чтобы не навредить интересам своих стран. Это лицемерие правит везде. Если это произойдет с «Балканским потоком» – мы переживем», – заявил Вучич (цитата по РИА «Новости»).

Ранее президент Сербии высказывал опасение о диверсии, подобной теракту на «Северном потоке», на морской части газопровода «Турецкий поток» и на участке «Балканского потока».

Напомним, 26 сентября сразу на двух российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли взрывы. Оператор Nord Stream AG тогда заявил, что произошедшее беспрецедентно, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ открыла дело об акте международного терроризма.Президент РФ Владимир Путин назвал взрыв на «Северных потоках» очевидным терактом.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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