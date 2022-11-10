Копенгаген разрешил Nord Stream AG начать расследование повреждения «Северных потоков»

Компания оператор Nord Stream AG получила разрешение провести собственные расследования повреждений от теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании, – сообщает Датское радио.

Сообщается, что директор Агентства геоданных Дании Пиа Даль Хёйгорд подтвердила факт получения разрешения.

«Дания, и Швеция ранее пришли к выводу, что газопроводы были взорваны, однако назвать тех, кто стоял за этой диверсией, не представляется возможным», – отмечает Датское радио.

Напомним, что ранее Nord Stream AG сообщила, что обследовала поврежденный участок в ИЭЗ Швеции с помощью зафрахтованного российского судна.

«На морском дне обнаружены искусственные воронки глубиной от 3 до 5 м на расстоянии около 248 м друг от друга, а на участке между воронками разрушен газопровод, – говорилось в официальном сообщении Nord Stream AG.

Копенгаген, Иван Бабурин

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