Швеция не смогла установить виновников аварии на «Северных потоках»

Специалисты в Швеции не сумели установить виновников аварии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Глава шведского МИДа Тобиас Билльстрём заявил, что Стокгольм не станет спекулировать на предположениях о возможных причастных лицах.

Министр подтвердил, что следователи и прокуратура разрабатывают все версии на основе допущения, что повреждение трубопроводов было диверсией.

«На данный момент мы не знаем, кто ответственен за эти взрывы. Мы не исключаем никаких сценариев. Но мы и не спекулируем о том, на ком лежит ответственность», – приводят его слова «Известия».

Швеция, Дания и Германия ведут отдельные расследования обстоятельств взрывов около трубопроводов в Балтийском море в конце сентября. Пока ни одна из этих стран не назвала причастные структуры или страны.

По данным Минобороны РФ, в подготовке взрывов на «Северных потоках» участвовали британские специалисты. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что западные лидеры знают, кто устроил диверсию на газопроводах, но лицемерно молчат.

Стокгольм, Наталья Рязанова

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