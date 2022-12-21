WP не нашла доказательств причастности России к диверсиям на «Северный потоках»

Нет никаких признаков, указывающих на то, что Россия может быть причастна к взрыву на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, несколько месяцев расследований показали, что Россия не причастна к диверсии на газопроводах. В частности, так сказал один из европейских чиновников. Его оценка аналогична позициям 23 представителей дипведомств и разведки в девяти странах, опрошенных в последние две недели.

Газета напомнила, что сразу после ЧП на «Северных потоках» мировые лидеры поспешили обвинить в случившемся Москву. При этом никаких весомых доказательств в пользу этой версии приведено так и не было.

В конце сентября три из четырех ниток газопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток 2» были полностью выведены из строя. Выводы нескольких комиссий говорят о том, что это была диверсия, однако официальных обвинения в чей-либо адрес озвучено так и не было. В свою очередь Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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