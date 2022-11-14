Дания разрешила обследовать место теракта на «Северных потоках»

Компания-оператор газопроводов «Северный поток» Nord Stream AG в понедельник, 14 ноября, заявила, что Датское агентство геоданных разрешило зафрахтованному компанией судну приступить к обследованию повреждений трубопроводов в результате теракта, – сообщают СМИ.

В сообщении на сайте Nord Stream AG говорится: «Непосредственно после получения разрешения на вход в запретную зону зафрахтованное Nord Stream AG судно выдвинулось в район повреждений и приступило к обследованию точек разрыва газопровода. Длительность обследования будет зависеть от ограничений доступа в зону повреждений, связанных с погодными условиями».

Копенгаген, Иван Бабурин

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