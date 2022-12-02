В Швеции рассказали, как могли доставить взрывчатку к «Северным потокам»

Диверсия на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» контролировалась с надводных судов. С одного из них спустили взрывчатку к газопроводам, считает доцент НИИ обороны Швеции Ханс Ливонг.
«Это не маленький высокоточный заряд, а более крупный заряд, который был размещен на дне рядом с трубами», – пояснил эксперт изданию Expressen.
По мнению Ливонга, управлять взрывом могли с одного или нескольких судов.
26-27 сентября две ветки «Северного потока» и одна ветка «Северного потока-2» оказались повреждены взрывами. Из них вышел весь газ. В России предупредили, что ремонт газопроводов будет затратным по времени и средствам.
Швеция, Дания и ФРГ отказались от совместного расследования и проводят отдельные разбирательства о причинах повреждений трубопроводов. Прокуратура Швеции нашла у труб остатки взрывчатки и подтвердила, что взрывы на «Северных потоках» были диверсией.
Стокгольм, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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