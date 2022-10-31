Дефицит бюджета Крыма в 2023 году вырастет в 3,5 раза

В Крыму скорректировали показатели бюджета 2023 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в начале октября пресс-служба министерства финансов РК сообщала, что предварительные объемы бюджета на следующий год составляют: доходы – 235,5 млрд рублей, расходы – 241,8 млрд рублей, дефицит – 6,3 млрд рублей.

Таким образом, доходная часть должна была возрасти на 3%, а дефицит – почти в 3 раза (в текущем году этот показатель должен составить 2,3 млрд рублей).

Сегодня на заседании Совета министров Крыма озвучили новые цифры. Рост доходной части будет гораздо скромнее – менее 1%. Доходы республики прогнозируются на уровне 230,5 млрд рублей, расходы оценены в 238,5 млрд рублей.

Таким образом, дефицит бюджета РК составит 8 млрд, что в 3,5 раза выше, чем планировалось в текущем году.

Симферополь, Олег Яковенко

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