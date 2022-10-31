«Пока не эвакуируем, но всё очень сложно» – глава Киевской области обратился к жителям

Последние удары ракет и беспилотников по энергетической инфраструктуре Украины привели к повсеместному отключению света, тепла и канализации. В связи с этим встаёт вопрос об отселении жителей большой части территории Киевской области.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

«Жителей Киевской области ждут сложные вечер и завтрашний день. Но эвакуация из региона пока не проводится и не планируется», – заверил он.

Между тем, украинский оператор энергосетей ДТЭК сообщило том, что у него уже не осталось запасного оборудования взамен вышедшему из строя. То, что было на складах, использовали для восстановления энергетики после предыдущих ударов.

«Мы уже, к сожалению, использовали запас оборудования, который у нас был на складах после первых двух враждебных «волн атак», которые проходят с 10 октября. Какое-то количество оборудования мы смогли приобрести. К сожалению, стоимость оборудования сейчас измеряется сотнями миллионами долларов. Уже есть определенные сложности с покупкой этого оборудования, ведь это очень дорого. Сейчас работаем над тем, как его все же приобрести или получить от наших партнеров. Сейчас это проблема у всех энергетиков», – доложил исполнительный директор компании Дмитрий Сахарук.

Симферополь, Валентин Карамазов

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