«Поближе к дизель-генераторам»: на Украине точки Wi-Fi вынесут на улицы

На Украине развернут публичные точки Wi-Fi, которые будут обеспечивать доступ в интернет после перебоев с электроснабжением в результате ракетных ударов по энергоструктуре страны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава Минцифры Украины Михаил Федоров.

Для этих целей будут использованы терминалы Starlink, которые должны поступить из Польши. Точки доступа будут запитаны аккумуляторами Tesla Powerwall, которые, в свою очередь, будут подзаряжаться от уличных дизель-генераторов. Правда, сколько будет таких точек по Украине – пока что неизвестно.

«Я не знаю, сколько будет таких точек доступа. Сейчас делаем несколько тестовых спотов, посмотрим на их работу и масштабируем. Часть партии из 1570 терминалов пойдет на это направление. Они еще в пути», – сказал украинский министр.

Симферополь, Валентин Карамазов

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