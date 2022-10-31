Кличко призвал киевлян бежать к водоматам – но там тоже нет электричества

Мэр Киева Владимир Кличко призвал киевлян срочно запастись водой из ближайших бюветов и водоматов после выхода из строя важнейших объектов энергосистемы страны из-за ракетных ударов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», призыв мэра распространили на сайте администрации и через видеообращения.

Однако быстро собравшиеся в большие очереди жители обнаружили, что точки не работают по причине отсутствия электричества.

Пока на данный час в Киеве возобновили электроснабжение 27 бюветов с помощью дизель-генераторов, еще часть – на стадии подключения. Адреса работающих бюветов обновляются ежечасно.

Напомним, ранее Кличко призвал Запад: «Пришлите нам одеяла и генераторы, или мы замерзнем до смерти».

Симферополь, Валентин Карамазов

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