Кличко призвал киевлян бежать к водоматам – но там тоже нет электричества

Мэр Киева Владимир Кличко призвал киевлян срочно запастись водой из ближайших бюветов и водоматов после выхода из строя важнейших объектов энергосистемы страны из-за ракетных ударов.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», призыв мэра распространили на сайте администрации и через видеообращения.
Однако быстро собравшиеся в большие очереди жители обнаружили, что точки не работают по причине отсутствия электричества.
Пока на данный час в Киеве возобновили электроснабжение 27 бюветов с помощью дизель-генераторов, еще часть – на стадии подключения. Адреса работающих бюветов обновляются ежечасно.
Напомним, ранее Кличко призвал Запад: «Пришлите нам одеяла и генераторы, или мы замерзнем до смерти».
Симферополь, Валентин Карамазов
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